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У солдата "пропало желание служить" и он сбежал

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд Бишкека приговорил к наказанию в виде одного года лишения свободы (заменив его пробационным надзором) ефрейтора А.И.

Проходя контрактную службу в должности оператора технической батареи, 10 января 2022 года не явился на службу и скрылся в неизвестном направлении. Был объявлен в розыск и пойман только в конце октября в Жайылском районе.

Подсудимый свою вину признал полностью и объяснил свой поступок очень просто: не понимал свои функциональные обязанности, поэтому пропало желание служить. Дезертировал, работал в Бишкеке. Когда узнал, что его ищут, испугался ещё больше и решил спрятаться в Жайылском районе.


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URL: https://www.vb.kg/426035
Теги:
военная служба, дезертирство, Жайылский район, суд, Бишкек
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