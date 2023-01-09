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Акылбек Жапаров раскритиковал руководство скотного рынка в Сокулуке

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики-руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием скотного рынка Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Год назад я давал поручение о необходимости наведения порядка на всех скотных рынках страны. На большинстве рынках ситуация с тех пор изменилась в лучшую сторону. Администрацией рынков были созданы необходимые условия для продавцов и покупателей для реализуемой скотины. Вместе с тем на скотном рынке, расположенном в Сокулукском районе, ситуация крайне неблагоприятная. В ближайшие дни на рынке должен быть наведен порядок. В противном случае придется предпринимать более решительные меры как в отношении владельцев рынка, так и местных чиновников, закрывающих глаза на сложившуюся ситуацию", - отметил он.

Далее председатель кабинета министров ознакомился с проектом строительства на 8 га земли нового современного скотного рынка.

"Полномасштабные строительные работы на данном объекте следует начинать уже этой весной. Также необходимо изучить вопрос целесообразности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства. Это действенный и эффективный механизм взаимодействия государства и бизнеса. В любом случае кабинет министров окажет поддержку в реализации проекта строительства нового скотного рынка в Сокулукском районе с тем, чтобы уже в этом году он начал свою работу", - сказал Акылбек Жапаров".


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URL: https://www.vb.kg/426037
Теги:
Акылбек Жапаров, Сокулукский район
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