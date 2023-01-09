Погода
$ 85.93 - 86.73
€ 91.71 - 92.71

ГКНБ КР: Пресечен факт ввоза неучтенного ГСМ на территорию Кыргызстана

145  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управлением ГКНБ Кыргызской Республики по Таласской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка незаконного ввоза ГСМ без уплаты обязательных налоговых отчислений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, 07 января 2023 года в селе Кара-Ой Таласского района была задержана автомашина марки "ДАФ" с гос. номером 08 KG 874 AAN, под управлением гражданина КР Н.А.А., 1977 г.р.

В ходе досмотра, была обнаружена ГСМ в количестве 36 тонн (на сумму более 3 млн. сомов) без соответствующих документов и без контрольных пломб на крышках цистерны.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на изучение всех обстоятельств происхождения ГСМ, а также определения суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426039
Теги:
ГКНБ, ГСМ, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  