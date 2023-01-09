Китай с 8 января отменил карантин для приезжих из-за границы

Въезд и выезд из Китая значительно упрощаются: с воскресенья, 8 января, КНР отменила обязательный карантин для приезжих из-за границы, действовавший на протяжении последних трех лет. Теперь прибывающим из-за рубежа достаточно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус со сроком давности не более 48 часов.

Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований.

Кроме того, Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января Китай возобновит предоставление услуг по получению обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд.

Замглавы Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что соответствующая корректировка антиковидных мер основана на фактах и носит упреждающий характер. По его словам, смягчение противоэпидемиологических мер вовсе не означает, что власти страны оставят вирус без присмотра или полностью откажутся от мер профилактики и контроля.

Он отметил, что Китай внимательно следит за мутациями вируса, ускоряет вакцинацию населения, наращивает поставки медикаментов, укрепляет создание системы медицинской помощи и системы профилактики и контроля эпидемии, а также повышает возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Глава экспертной группы по реагированию на COVID-19 при Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь указал, что корректировка антиковидных мер является уместной, научно и законодательно обоснованной, соответствует реалиям в области профилактики и контроля эпидемии в стране, и означает смещение акцента работы с профилактики заражений на медицинское лечение.

По его словам, в последние три года Китай вводил меры реагирования на COVID-19, основываясь на таких факторах, как патогенность вируса, уровень иммунитета населения Китая и способность национальной системы здравоохранения противостоять этому заболеванию. Он также добавил, что цель реагирования на COVID-19 в Китае останется неизменной, она заключается в обеспечении контроля за распространением инфекции, максимальной защите жизни и здоровья людей, а также в эффективной координации контроля за эпидемией с социально-экономического развития.

Источник: podrobno.uz