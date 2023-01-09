В Бишкеке начал работать пункт по сортировке ТБО

В Бишкеке на территории Первомайского района по улице Панфилова №188/2 начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Специальная экоплощадка для первичной сортировки мусора построена с учетом национальных, международных стандартов и санитарно-гигиенических норм.

Общая площадь 147,1 квадратных метров, установлено 12 евроконтейнеров, две камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение площадью 15-16 квадратных метров.

Мусорные контейнеры находятся в специально отведённом месте под навесом для защиты от попадания осадков (дождь, снег). При установке контейнеров учли и численность населения ближайших домов.

Цель реализации проекта:

1. Прививание горожанам культуру раздельного сбора и развитие экологического сознания;

2. Улучшение экологической ситуации и сохранение здоровья;

3. Привлечение частных компаний и увеличение доходной части города.

Работа по размещению подобных площадок продолжается и в других столичных районах.

Отметим, что проект реализуется за счет средств инвесторов".