Бакыт Бакетаев: Уйгурский флаг на территории "ЗиЛа" - провокация

Уйгурский флаг на территории горнолыжного комплекса "ЗиЛ" является провокацией международного характера. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог, делегат Первого Народного курултая Бакыт Бакетаев, по словам которого, данный инцидент чреват большими негативными последствиями.

"Или это незнание международного права или это провокация. Не знаю, какое ведомство должно следить, чтобы не было таких инцидентов. Если это видео увидят зарубежные блогеры, то они могут по-своему это расценить и могут сделать разные выводы. Руководство "ЗиЛа" должны были быть политкорректными. Мы сейчас наладили межгосударственные отношения. Президент с большим трудом восстановил международные связи. Человек, который вешал флаг, сделал это намеренно или действовала специальная группировка. ГКНБ должен обратить на это внимание. Все начинается с таких моментов, казалось бы, неважных, но потом будет поздно и хотелось бы попросить тех, кто проводят международные мероприятия, соблюдать нашу внешнюю политику.

Наша власть должна быть готова к тому, что китайская сторона может предъявить дипломатическую ноту", - говорит Бакетаев.

Помимо этого политолог сообщил, что на территории горнолыжного комплекса имя известного писателя Чингиза Айтматова на камне выбито как Ченгиз Айтматов.

"Если мы не можем правильно написать имя человека, то куда мы катимся? Руководство комплекса должно принести свои объяснения или извинения", - добавил Бакыт Кушбекович.

ГУВД Чуйской области проинформировало, что проводится проверка данного видео.

"Материалы были зарегистрированы в электронном журнале ОВД Иссык - Атинского района. На горнолыжную базу выехала оперативно-следственная группа, которая установила, что на северной части административного здания были вывешены флаги государств. Между национальными флагами Кыргызстана и Казахстана ранее был вывешен уйгурский национальный флаг. Руководитель горнолыжного комплекса, 74-летний Р.А. сообщил, что данный флаг он решил добровольно снять и передал следственным органам. В рамках досудебного производства назначены судебно-теологическая и судебно-трасологическая экспертиза, - говорится в сообщении управления" - сообщили в милиции.

Отметим, ранее общественность бурно отреагировала на видео в соцсетях, где на территории горнолыжного комплекса "ЗиЛ", расположенного в Иссык-Атинском районе Чуйской области, на ряду с флагами разных стран висит национальный уйгурский флаг.