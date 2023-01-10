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Кыргызстанец Чингиз Эсельбаев покоряет Голливуд своим талантом

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- Соня Ким
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Парень из Кыргызстана Чингиз Эсельбаев работал над графикой фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" британского режиссера Гая Ричи.

Он выступил в роли 2D композера, то есть Чингиз занимался сборкой отснятого материала и реализацией ленты в единую композицию. Это очень трудный и долгий процесс, требующий работу над каждым отснятым кадром.

Отметим, что до работы в кино Чингиз работал над клипами "Take my breathe" артиста The Weeknd, "Дуло" рэпера Моргенштерна, "Fendi" российского блогера Рахима Абарамова, "LA NOCHE DE ANOCHE" Bad Bunny (который набрал 536 млн просмотров), а также работал над клипами кыргызстанских и казахстанских артистов.

Чингиз является самоучкой. Всем навыкам он обучился самостоятельно.

Источник: ZTB Qazaqstan


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URL: https://www.vb.kg/426051
Теги:
Казахстан, кино, музыка, США, Кыргызстан
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