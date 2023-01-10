Скончалась писательница и журналистка Жыпар Акунова в возрасте 63 лет. Об этом сообщили ее коллеги.

Справка: Жыпар Акунова родилась 8 марта 1959 года в Нарынской области. Трудовую деятельность начинала корреспондентом в газете "Ленинчил жаш", долгие годы трудилась в региональных и республиканских изданиях, работала пресс-секретарем обладминистрации Ошской области и мэрии Оша, является автором нескольких сборников стихов и рассказов.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Жыпар Акуновой.