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Скончалась писательница и журналистка Жыпар Акунова

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- Назгуль Абдыразакова
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Скончалась писательница и журналистка Жыпар Акунова в возрасте 63 лет. Об этом сообщили ее коллеги.

Справка: Жыпар Акунова родилась 8 марта 1959 года в Нарынской области. Трудовую деятельность начинала корреспондентом в газете "Ленинчил жаш", долгие годы трудилась в региональных и республиканских изданиях, работала пресс-секретарем обладминистрации Ошской области и мэрии Оша, является автором нескольких сборников стихов и рассказов.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Жыпар Акуновой.


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URL: https://www.vb.kg/426063
Теги:
Нарынская область, Ош, журналисты, некролог
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