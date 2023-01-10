В праздничные дни В ПЭУ "Бишкеводоканал" поступило 297 обращений

В праздничные дни в производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" поступило 297 заявок от горожан. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, з них по вопросам водоотведения поступило 48 заявок, выполнено – 45, в работе – 3.

По вопросам водоснабжения поступило 54 заявки, выполнено – 48, в работе – 6.

По вопросам внутридомовых сетей – 129, выполнено – 116 заявок.

В дежурную диспетчерскую службу поступило - 66 заявок, устранено 64 аварии, в работе – 2.

Диспетчерская водоканала принимает профильные заявки касательно утечки воды на улице, отсутствия в жилых объектах, плановых отключений, низкого давления, работы водопроводных колонок, качества воды, а также ремонта канализации и канализационных колодцев.

Как отмечает мэрия, согласно п. 3,1 гл. 3 Правил водопользования и водоотведения города Бишкек граница эксплуатационной ответственности между абонентом и ПЭУ "Бишкекводоканал" указывается в договоре и устанавливается во всех случаях время содержания в надлежащем техническом состоянии водопровода и канализационных сетей, находящихся в собственности (владении) абонента несет сам абонент.