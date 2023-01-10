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В КР будут сокращены весенние каникулы у школьников

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- Айжан Мамбеталиева
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В Министерстве образования и науки в КР сообщают, что в связи с тем, что зимние каникулы у школьников пришлось продлить по причине наступления аномальных холодов, весенние каникулы пришлось сократить.

Вносятся изменения и дополнения в Пояснительную записку к базисным учебным планам на текущий учебный год: зимние каникулы продлятся 17 календарных дней, с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года, занятия начинаются с 16 января 2023 года. А весенние - 5 календарных дней, с 22 марта по 26 марта 2023 года, занятия начинаются с 27 марта 2023 года.

Дошкольные образовательные организации будут работать согласно санитарному предписанию органов санитарно-эпидемиологического надзора.


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URL: https://www.vb.kg/426074
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, каникулы
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