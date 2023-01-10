Бишкекчанам рассказали, как пережить холода без опасных последствий

На этой неделе метеорологи обещают аномальные для нашего региона морозы. Что надо делать в холода и как не подхватить обморожение в условиях сильных морозов, надвигающихся на Кыргызстан, рассказала в интервью vb.kg постоянный консультант нашего издания, врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

- Холод действует на организм человека довольно интересно. Он влияет буквально на все. Так, например, длительное пребывание на холоде повышает выработку тепла в организме и становится причиной увеличения выделения углекислого газа. На фоне этого развивается учащенное дыхание. Затрагивает холод и сосудистую систему - от воздействия низких температур сосуды быстро сжимаются. Сердце также работает иначе, причем меняется не только число сердечных сокращений, но и сила толчка. Незамеченным холод не остается ни для одной системы организма, и если человек не подготовился к снижению температуры, он рискует.

Чем?

- Даже кратковременное переохлаждение может быть опасным для здоровья. На холоде в первую очередь замерзают открытые участки тела - уши, щеки, нос, подбородок, а также пальцы рук и ног. В результате нарушается кровообращение, теряется чувствительность кожи, может случиться обморожение. В группе особого риска - пожилые и люди с хроническими заболеваниями легких, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими. Поэтому в морозные дни им лучше находиться на улице как можно меньше. Из-за переохлаждения снижаются защитные силы организма, в результате легче подхватить любую вирусную инфекцию. Кроме того, ослабленный иммунитет может спровоцировать обострение любого хронического заболевания.

Опасны морозы и для маленьких детей, у которых еще не сформирована система терморегуляции. При температуре ниже -10 градусов с детьми до семи лет гулять нежелательно. А с новорожденными - категорически не рекомендуется.

Как защититься от мороза?

- В первую очередь в холода нужно правильно подбирать одежду. Во избежание обморожений следует по максимуму утеплиться. Обязательны такие элементы, как шапка, шарф и варежки или перчатки. Если обувь недостаточно теплая, стоит дополнительно усилить ее, надев теплые носки. Но обувь в этом случае не должна жать, иначе риск обморожений возрастет в разы. Если мороз очень крепкий, рекомендую использовать и теплое нижнее белье. Кстати, если женщинам выбирать между брюками и юбкой, стоит остановить свой выбор на шерстяных юбках - они в холода больше подходят.

Естественно, от мороза больше всего страдают открытые части тела - лицо, шея, руки. Поэтому все, что можно укутать, надо укутать. Все остальное защищать дополнительными средствами. Так, например, руки перед выходом на улицу следует смазать кремами, в составе которых глицерин. Он входит в состав всех жирных кремов, которые традиционно хорошо и эффективно защищают кожу. А вот от использования увлажняющих кремов лучше отказаться - вода, что есть в таких средствах, на морозе замерзает, и в коже оказываются крохотные кусочки льда, которые могут ее травмировать.

Говорят, что надо есть жирную пищу, дескать, это помогает. Что скажете?

- В холода многие традиционно считают, что помочь согреться изнутри может только жирная пища. В результате в ход идут жирные и жареные блюда, а также прочая богатая холестерином еда. Но подобный подход в корне неверен и согреться никак не поможет. По факту приемом такой пищи человек просто отвлекает свой организм, заставляя его тратить силы на переваривание. Лучше всего использовать пищу, богатую белками, но более легкую для усвоения. Это могут быть мясо, молочные продукты, бобовые, мясные бульоны. Они довольно легко принимаются организмом, хорошо усваиваются и ускоряют обменные процессы, которые и дают тепло. А всего-то и надо, мясо вместо обжарки просто сварить.

Греться с мороза следует горячим чаем. Он традиционно является бодрящим и тонизирующим напитком, способным дарить внутреннее тепло человеку. А вот от алкоголя, причем в любом его проявлении - легкий ли он, сильный ли - надо отказаться. Ведь ничего кроме вреда здоровью он не принесет.

Резкая смена температурного режима грозит не только переохлаждением…

- Абсолютно верно. Температурные качели сказываются на состоянии метеочувствительных людей и больных с хроническими недугами. В такие дни сотни горожан обращаются в ЦСМ с жалобами на колебания артериального давления, сильную мигрень, учащенное сердцебиение, боль в травмированных ранее суставах, послеоперационных швах, спайках, тревогу и даже депрессию.

Нашим сосудам приходится подстраиваться под перепады температурного режима с неадекватной скоростью. Меняется атмосферное давление - меняется и давление внутри черепной коробки, брюшной полости, оболочки растягиваются, появляются болевые ощущения.

Чаще всего на резкую смену погоды реагируют пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты, страдающие дисплазией соединительной ткани, астеники, гипертоники и сердечники. У "неотложки" в такие дни значительно возрастает количество вызовов к больным с подозрением на инсульты и инфаркты.

В данном случае можно посоветовать таким больным и метеозависимым людям повышать выносливость сосудов: регулярно заниматься физкультурой, принимать контрастный душ и закаливаться. Но без фанатизма. Кстати, тренировки до изнеможения в спортивном зале только усугубят проблемы со здоровьем. Лучше заменить их на ежедневные прогулки пешком не менее 30 минут.

У сердечников дома обязательно должен быть нитроглицерин - в таблетках или в спрее, А у гипертоников всегда должны быть под рукой те препараты, которые им назначил для снижения давления лечащий врач.

А если обморожение все-таки произошло, что делать?

- К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки поможет тепло собственного тела, например, обмороженные кисти быстро отогреются под мышками.

В более серьезных случаях, когда кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

И ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом. Если использовать растирание побледневшей кожи снегом, можно травмировать ее, после чего в микротрещинки и ранки попадет инфекция, и тогда ситуация станет патологической.

Нельзя массировать места обморожения, использовать для согревания электрические грелки, батареи, открытый огонь, поскольку чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу. Также повысить температуру тела может сладкое теплое, но не горячее питье. А вот давать пострадавшему человеку алкоголь не рекомендуется.