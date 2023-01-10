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В Бишкеке открыли два приюта для бездомных - адреса и телефоны

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В связи с понижением температуры воздуха директор департамента социального развития мэрии города Бишкек Бактыгуль Исмаилова провела совещание с руководителями подведомственных учреждений по вопросу готовности к похолоданию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В структуру департамента входит 9 подведомственных учреждений, из них 7 стационарного типа, одно учреждение дневного пребывания и один консультативного типа.

Кроме того, в зимний период на территории города Бишкек открыты два временных приюта для людей без определенного место жительства:

В Октябрьском районе приют рассчитан на 60 человек и находится по адресу: 12 микрорайон, ул. А. Токонбаева №1а. С приютом можно связаться по телефонам: 511938, 0708880218 – специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов;

В Свердловском районе временный приют открыт по адресу: ул. Фере №34а и рассчитан на 40 человек. Телефон для справок: 360335, 0706 168877 - Эркин Мамаев, главный специалист сектора социальных услуг Свердловского района.

- На территории Ленинского района по адресу: ул. Трудавая №10 на постоянной основе функционирует общественный фонд "Центр милосердия", в котором предоставляется временное проживание для женщин с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Телефоны для справок: 644871, 0550 546622 – Роза Казиевна.

Отметим, в приюты могут обращаться лица без определенного места жительства самостоятельно, а также доставляться сотрудниками правоохранительных органов и бригадой скорой помощи.

Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности всегда дежурит сотрудник РУВД, а врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дорогие горожане и гости столицы! Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь звоните в милицию по телефону: 102, в скорую помощь: 103.


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URL: https://www.vb.kg/426080
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