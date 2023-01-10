У хозяина кафе, уволившего официантку, вымогали 20 000 долларов

Некто М.Н., сотрудник милиции, а по совместительству - совладелец одного из бишкекских кафе, уволил официантку - якобы за непристойное поведение. Уволенная девушка пожаловалась своему молодому человеку. Пожаловалась не на увольнение, а на то, что хозяин ее избил и изнасиловал.

Молодо человек не стал разбираться, а подключил к делу своего приятеля М.Б., неоднократно судимого, в последнее время находящегося в розыске за побег из колонии-поселения. Вдвоем они разработали план, как наказать владельца кафе, а попутно хорошо "заработать".

Ухажер обиженной официантки позвонил М.Н., представился братом девушки и назначил ему встречу. Предупредил, что в случае отказа "сестренка" напишет заявление об изнасиловании. Тем временем в кафе Н.М. пришел беглый уголовник М.Б. и стал расспрашивать персонал об избиении и изнасиловании гражданки такой-то. Хозяину кафе ничего не оставалось, как согласиться на встречу.

Встреча состоялась на следующий день в другом кафе Бишкека, на нейтральной территории. Н.М. объявили, что в качестве возмещения морального вреда он должен заплатить 20 000 долларов. В противном случае на его кафе пообещали натравить толпу митингующих (в столице как раз проходил митинг из-за убийства девушки Айзады). Люди, возмущенные бесчеловечным обращением с девушкой, легко купились бы на рассказ о похожем случае - когда хозяин надругался над беззащитной официанткой и выгнал ее с работы, оставив без средств к существованию. "Разнесут твое кафе, - пригрозили Н.М. - Камня на камне не оставят".

Сразу собрать требуемую сумму Н.М. не смог. Отдал вымогателям 7 тысяч долларов и 255 тысяч сомов. В какой-то момент понял, что расплатиться все равно не получится: аппетиты вымогателей росли. Тогда он обратился с заявлением в ГКНБ.

Бишкекский городской суд на днях вынес приговор рецидивисту М.Б., присовокупив к неотбытому им сроку три года и два месяца исправительной колонии строгого режима.