Оружейный гамбит с сомнительным будущим

Руководство Кыргызстана постепенно расширяет свое военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Турцией. Последняя же действует в истинных жанрах восточной хитрости. Для начала за последние три десятка лет Анкара оказала материально-технической помощи на сумму более $12 миллионов в виде средств связи, военно-полевых госпиталей, автотранспорта и т.п. И это не считая нескольких сотен молодых офицеров, прошедших обучение за счет Турецкой Республики в ее военных вузах. При этом, силовики ТР также обучали своих кыргызских коллег боям в горах и городах. И вот теперь Кыргызстан в течение полугода многократно вернул Турции все ее затраты на ВТС. Осенью 2021 года было объявлено о закупке, судя по всему, звена беспилотников "Байрактар ТБ2", состоящего из шести дронов со станцией управления и около 200 единиц боеприпасов. Стороны не сообщают об условиях сделки. Однако из открытых источников известно, что турков работает схема "оптом дешевле": один БПЛА будет стоить $5 миллионов, а комплект (шесть аппаратов, две станции управления, плюс 200 единиц боеприпасов и дополнительного оборудования) обойдется в $69 миллионов.

Было объявлено, что стоимость данной техники составляет 300 миллионов сомов или $3,5 миллиона по тогдашнему курсу. Что явно не совпадает с вышеприведенной информацией. И это при том, что осенью 2022 года анонсировали приобретение двух видов других ударных БПЛА производства Турции – "Акынджы" производства того же "Байрактар" и "Акшунгур" - детище Türk Havacılık ve Uzay Sanayii. Эти две модели уже куда больше размером, дальше летают, несут большую бомбовую и ракетную нагрузку и могут быть в разы дороже.

При этом, Турция вроде бы декларирует тюркское братство и идеи создания Великого Турана, возрождения пантюркизма и т.п. В то же время, замминистра обороны Турции предлагал свои "Байрактары" и для Таджикистана. Братство братством, а принцип "это лишь деловой подход" никто не отменял.

По информации, Кыргызстан приобрел шесть "Байрактар ТБ2" за $69 миллионов. Когда поступят в Бишкек заказанные "Акынджы" и "Акшунгур" и по какой цене – сведения засекречены. Хотя стоит предполагать, что в общей массе двух последних видов БПЛА будет не меньше 12. Итого – теоретически и потенциально всего их может быть 18.

При этом стоимость турецких аппаратов, вооружения, обучения персонала и сервиса вряд ли будет меньше $120-150 миллионов. Выдержит ли бюджет подобные траты, вопрос больше риторический.

Теперь к главному – как Кыргызстан получил для начала право на возможность приобретения этого турецкого высокотехнологического оружия? При этом, многократно окупив первоначальные расходы самой Анкары по ВТС с республикой. К тому же, в деле продажи вооружения главную роль играет политический аспект. Без политики нет денег. Хоть лидер Турции Реджеп Эрдоган и декларирует сугубо деловой подход. И главное, Турция открыла двери своих военных заводов лишь после октября 2020 года, когда в Кыргызстане случилась третья цветная революция, которую связывали с бывшим посолом Великобритании в КР Чарльзом Гарретом. Интересно, что он является близким другом бывшего посла Туманного Альбиона в Турции, а сегодня главы MI6 Роджера Мура. Не зря Гаррета называли послом "цветных революций", особенно с учетом опыта переворотов на Балканах.

Есть еще одна связь Лондона с Кыргызстаном. Там последние 12 лет прятался и сын изгнанного в 2010 году второго президента в истории Кыргызстана Курманбека Бакиева Максим, который обзавелся там видом на жительство, как "жертва политических преследований". В КР хорошо помнят, как Максим за время президентства отца в 2005-2010 годах успел изрядно наследить, запустил руку в государственную казну, рейдерствовал и вывел в итоге немало народных средств за пределы Кыргызстана. Сейчас в этой схеме появился еще и близкий друг Максима – Алексей Ширшов.

Правда, в приобретении турецкой техники есть один очень важный нюанс, о чем сказал на днях сын основателя компании "Байрактар", по совместительству зять Эрдогана Сельджука: "Это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением".

И это означает, что Анкара может в любом момент использовать свое дорогое и точное вооружение против его покупателей. И это не только таит в себе немалые опасности, но и не дает никаких гарантий даже за те миллионы долларов на них потраченных. Ведь сила боевых машин с удаленным доступом может быть использована в конфликтах в пользу того гамбита, который так активно разыгрывает Турция в регионе. А в пылу конфликта так сложно понять чьи машины бьют по твоей территории – свои или противника.