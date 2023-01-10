Пограничники помогли вернуть скот кыргызстанцам

Пограничники ПС ГКНБ КР продолжают проводить мероприятия по оказанию помощи населению приграничных районов в возврате скота, перешедшего на территорию сопредельных государств. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В период с 1 по 9 января 2023 года в местности Ганжак Баткенского района у гражданина Н.А., 1996 г.р., в ходе выпаса на территорию Таджикистана перешли 16 голов мелкорогатого скота.

По итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана мелкорогатый скот был сразу возвращен хозяину.

На другом участке государственной границы - в местности Жийде-Бел Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда после переговоров с коллегами из Пограничных войск СГБ Узбекистана вернули гражданину Кыргызской Республики - жителю села Сары-Кашка Аксыйского района С.М.К.,1978 г.р., 16 голов лошадей, которые в ходе выпаса перешли на территорию Узбекистана.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что в случае возникновения вопросов, связанных с государственной границей, гражданам необходимо обращаться в ближайшее пограничное подразделение".