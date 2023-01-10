Задержаны вице-мэр и спикер горкенеша Таласа

Управлением ГКНБ КР по Таласской области установлена коррупционная схема сговора в УМС мэрии города Талас при предоставлении в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что первый вице-мэр города Талас Б.М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и начальник УМС Д.М.С. вступив в предварительный преступный сговор за определенные денежные вознаграждения предоставляли в аренду муниципальные земельные участки отдельным субъектам частного предпринимательства, занизив стоимость арендной платы. Тем самым было выяснено, что данные лица нанесли особо крупный ущерб местному бюджету" и определенную часть поступающих средств присваивали.

По заключению Аудиторской проверки Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов КР в последствии вышеуказанной коррупционной схемы нанесенный ущерб в бюджет государства в виде неуплаты арендной платы за использование муниципальных земельных участков в период с 2020 по 2022 годы составил более 30 млн. сомов.

По материалам уголовного дела задержаны первый вице-мэр Байжигитов М.М., спикер Таласского городского кенеша Ж.А.Д., вице-спикер К.А.С. и экс-начальник УМС Д.М.С.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия и решается вопрос по избранию меры пресечения в отношении задержанных лиц".