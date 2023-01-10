В Кыргызстане запустили проект "Мектепке барам"

С ноября по декабрь 2022 года общественные фонды "Фонд образовательных инициатив" и "Лига Защитников Прав Ребенка" запустили сбор средств для реализации благотворительного проекта "Мектепке барам". Целью проекта является оказание поддержки учителям и ученикам из населённых пунктов Баткенской области, пострадавших в ходе приграничного конфликта в сентябре 2022 года.

Во время сбора средств была собрана сумма в размере 907,000 сом и 10,000 Евро.

Усилиями двух организаций, местной власти и волонтеров были подготовлены списки из 250 учащихся и 50 учителей. Ученикам и учителям согласно спискам были предоставлены сертификаты на приобретение зимней одежды, обуви и учебных принадлежностей на центральном рынке Баткена.

Начиная с 10 декабря дети со своими родителями посетили центральный рынок и выбрали себе зимние куртки, обувь и канцелярские товары. Данный формат работы был выбран с целью предоставления детям и учителям возможности самим совершить покупки и придания предновогоднего настроения. Таким образом также была оказана и поддержка предпринимателям Баткена.

Также в рамках проекта "Мектепке Барам" в январе 2023, 100 учителей и 50 учеников выпускных классов пройдут обучение по подготовке к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ).

Организаторы проекта выражают благодарность частным лицам и организациям, оказавшим финансовую помощь: сотрудникам и Общественной инициативе Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызско-Швейцарскому Банку, Клубу профессионалов ProKG, сотрудникам компании lalafo, Общественному Объединению "Ротари Клуб", Bishkek International School, ОсОО "Техно-центр" в лице Мэлса Эркинбек, фотостудии "Grate" в лице Перизат Сабиновой, согражданам за границей и всем частным лицам, совершившим пожертвования.