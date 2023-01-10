Погода
$ 85.73 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

В Кыргызстане запустили проект "Мектепке барам"

250  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С ноября по декабрь 2022 года общественные фонды "Фонд образовательных инициатив" и "Лига Защитников Прав Ребенка" запустили сбор средств для реализации благотворительного проекта "Мектепке барам". Целью проекта является оказание поддержки учителям и ученикам из населённых пунктов Баткенской области, пострадавших в ходе приграничного конфликта в сентябре 2022 года.

Во время сбора средств была собрана сумма в размере 907,000 сом и 10,000 Евро.

Усилиями двух организаций, местной власти и волонтеров были подготовлены списки из 250 учащихся и 50 учителей. Ученикам и учителям согласно спискам были предоставлены сертификаты на приобретение зимней одежды, обуви и учебных принадлежностей на центральном рынке Баткена.

Начиная с 10 декабря дети со своими родителями посетили центральный рынок и выбрали себе зимние куртки, обувь и канцелярские товары. Данный формат работы был выбран с целью предоставления детям и учителям возможности самим совершить покупки и придания предновогоднего настроения. Таким образом также была оказана и поддержка предпринимателям Баткена.

Также в рамках проекта "Мектепке Барам" в январе 2023, 100 учителей и 50 учеников выпускных классов пройдут обучение по подготовке к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ).

Организаторы проекта выражают благодарность частным лицам и организациям, оказавшим финансовую помощь: сотрудникам и Общественной инициативе Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызско-Швейцарскому Банку, Клубу профессионалов ProKG, сотрудникам компании lalafo, Общественному Объединению "Ротари Клуб", Bishkek International School, ОсОО "Техно-центр" в лице Мэлса Эркинбек, фотостудии "Grate" в лице Перизат Сабиновой, согражданам за границей и всем частным лицам, совершившим пожертвования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426097
Теги:
школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  