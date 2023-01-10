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Акылбек Жапаров внес представление об отстранении акима Сокулукского района

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе совещания по вопросу состояния скотных рынков в регионах страны подверг критике работу полномочного представителя президента КР в Чуйской области, отметив неудовлетворительное состояние скотного рынка в Сокулукском районе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

""Сегодня с утра я был на скотном рынке в Сокулукском районе, где как для продавцов, так и для покупателей не созданы элементарные условия. Я вношу представление Президенту Кыргызской Республики об отстранении от должности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева, а также об объявлении выговора полномочному представителю Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Нурилу Алымбаеву", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что прошел год с момента, когда все скотные рынки должны были быть приведены в порядок.

Далее каждый полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в областях отчитался о проделанной работе в рамках приведения в порядок скотных рынков.

"Берите с собой резиновые сапоги и по выходным дням проводите обходы скотных рынков. Больше половины жителей республики занимаются животноводством. Создайте для них наконец комфортные условия. Примите меры и результаты продемонстрируйте людям, чтобы каждый знал, как вы работаете", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Далее Главе Кабинета Министров был продемонстрирован ход работ по наведению порядка на скотном рынке Сокулукского района, где в настоящее время застелена гравийно-песчаная смесь и ведется выравнивание площадки, на которой ведется торговля.

"Эта работа должна была быть сделана еще в прошлом году. Надо было лишь взять вопрос на контроль. Так дело не пойдет. Это последнее предупреждение для полномочного представителя региона", - заключил Акылбек Жапаров".


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URL: https://www.vb.kg/426098
Теги:
Акылбек Жапаров, Сокулукский район, животные
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