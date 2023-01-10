Погода
$ 85.73 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Виктор Астафьев: Мы сами спровоцировали войну с украинскими крестьянами

189  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В канун знаменательных дат ВОВ в этом месяце: 24 января - День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне и 27 января - День снятия блокады Ленинграда, мы решили вспомнить интервью известного советского и российского писателя Виктора Астафьева, который в свое время высказал интересные мысли о прошедшей войне. Сам он, кстати, в 1942 году ушел добровольцем на фронт и демобилизовался в 1945 году.

Так, например, интересно его мнение по поводу военных столкновений украинских крестьян с военными частями СССР.

"Я сам служил в полку, который воевал на Украине с так называемыми бандеровцами. Так вот эту войну возбудили наши: переселением, преследованием, походами Ковпака и других генералов без продуктов и тылов, ограблением этих крестьян, которые, кстати, жили прекрасно. Мы возбудили эту лесную войну. С немцами они не воевали, они воевали с нами до 1952 года", - сказал он.

Что касается самой войны с Германией, то писатель убежден, что победе не радоваться надо, а совсем наоборот.

"Вот сейчас я вижу, что медалями брякают, языком звякают, пляшут, танцуют, кричат, а если по-хорошему – всем нам, и воевавшим, и не воевавшим, надо выйти на улицу и помолиться в день Победы за всех убиенных. Ведь это была первая война в истории человечества, когда потери мирного населения во много раз превышают потери военных. Это страшно", - добавил Астафьев.

Также писатель критически высказал мнение по поводу некоторых ветеранов ВОВ.

"У меня неизбежны столкновения с ветеранами, которые выжили из ума. Бегают с красными знаменами и портретами Сталина. До сих пор рвутся в бой и готовы умирать за Сталина. Не я ведь виноват, что они такими стали. Хотя, наверное, часть вины есть культуры нашей. Они сами не захотели учиться. Почему я спал 3-4 часа в сутки, когда учился писать. Они позволяли себе спать по 12 часов, ничего не читать и остаться невежественными. Остаться на том уровне, на котором они были в окопах. Теперь бегают, проклинают всех и требуют "Дай! Дай!". А почему "дай"? Почему ты не пойдешь в детский дом и не напилишь кубиков для детей? Почему мусор не уберешь на лестнице?", - задался он вопросами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426101
Теги:
ВОВ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  