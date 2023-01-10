Виктор Астафьев: Мы сами спровоцировали войну с украинскими крестьянами

В канун знаменательных дат ВОВ в этом месяце: 24 января - День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне и 27 января - День снятия блокады Ленинграда, мы решили вспомнить интервью известного советского и российского писателя Виктора Астафьева, который в свое время высказал интересные мысли о прошедшей войне. Сам он, кстати, в 1942 году ушел добровольцем на фронт и демобилизовался в 1945 году.

Так, например, интересно его мнение по поводу военных столкновений украинских крестьян с военными частями СССР.

"Я сам служил в полку, который воевал на Украине с так называемыми бандеровцами. Так вот эту войну возбудили наши: переселением, преследованием, походами Ковпака и других генералов без продуктов и тылов, ограблением этих крестьян, которые, кстати, жили прекрасно. Мы возбудили эту лесную войну. С немцами они не воевали, они воевали с нами до 1952 года", - сказал он.

Что касается самой войны с Германией, то писатель убежден, что победе не радоваться надо, а совсем наоборот.

"Вот сейчас я вижу, что медалями брякают, языком звякают, пляшут, танцуют, кричат, а если по-хорошему – всем нам, и воевавшим, и не воевавшим, надо выйти на улицу и помолиться в день Победы за всех убиенных. Ведь это была первая война в истории человечества, когда потери мирного населения во много раз превышают потери военных. Это страшно", - добавил Астафьев.

Также писатель критически высказал мнение по поводу некоторых ветеранов ВОВ.

"У меня неизбежны столкновения с ветеранами, которые выжили из ума. Бегают с красными знаменами и портретами Сталина. До сих пор рвутся в бой и готовы умирать за Сталина. Не я ведь виноват, что они такими стали. Хотя, наверное, часть вины есть культуры нашей. Они сами не захотели учиться. Почему я спал 3-4 часа в сутки, когда учился писать. Они позволяли себе спать по 12 часов, ничего не читать и остаться невежественными. Остаться на том уровне, на котором они были в окопах. Теперь бегают, проклинают всех и требуют "Дай! Дай!". А почему "дай"? Почему ты не пойдешь в детский дом и не напилишь кубиков для детей? Почему мусор не уберешь на лестнице?", - задался он вопросами.