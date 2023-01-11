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В Бишкеке после реконструкции открыли детский сад

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице с участием мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова, председателя Бишкекского городского кенеша Куванычбека Конгантиева после реконструкции открылся детский сад №8. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, двухэтажное здание с цокольным этажом рассчитано на 4 группы. Общая площадь земельного участка – 0,38 га, а площадь застройки – 640 м2.

В детском садике осуществили прокладку инженерных наружных сетей: внутридворовая канализация, теплосеть, водопровод, наружный электрический кабель во всем здании. В здании проведены внутренние отделочные работы, утеплён фасад (декоративная штукатурка), выполнены работы по устройству подвесных потолков, устройству пола. Полностью заменена система отопления, электросистема, этажные электрощиты, выполнены сантехнические работы.

Также благоустроены четыре детские игровые площадки с резиновым покрытием, уложена брусчатка на территории детского сада. По периметру учреждения установлено металлическое ограждение, выполнено устройство вентиляции в подвальном помещении, проведена посадка зеленых насаждений.


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URL: https://www.vb.kg/426105
Теги:
детский сад, Бишкек, мэрия
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