Итоги года в гражданской авиации КР: Последовательное развитие отрасли

Гражданская авиация является важной частью производственной и социальной инфраструктуры, а ее эффективное функционирование служит условием обеспечения национальной безопасности и экономического роста страны. Несмотря на значительный урон, нанесенный пандемией и другими трудностями в отрасли гражданской авиации, итоговые показатели ушедшего года подтверждают, что сфера отечественной авиации начинает свое последовательное развитие.

Больше пассажиров и грузов чем, когда либо

На сегодняшний день Кыргызстан имеет соглашения о воздушном сообщении с 30 государствами: Российской Федерацией, Китаем, Южной Кореей, Таиландом, Малайзией, Индонезией, Индией, Пакистаном, Монголией, Таджикистаном, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией, Туркменистаном, Ираном, Кувейтом, Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией, Турцией, Грузией, Грецией, Австрией, Украиной, Беларусью, Чехией, Великобританией, Германией и Швейцарией.

За 12 месяцев прошедшего года было совершено 41717 рейсов. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 35047 рейсов, в 2020 году - 16090, в 2019 году – 32012. Пассажиропоток в ушедшем году зафиксирован на отметке 5 118 289 пассажиров, в 2021 году было перевезено 3 988 616 пассажиров, в 2020 году – 1 517 936, а в 2019 году – 3 683 332.

Значительный прирост отмечен и в сфере грузоперевозок. Так в 2022 году было перевезено 36935,67 тонн грузов, в 2021 году этот показатель составил 23608 тонн. Регулярные грузовые рейсы совершаются в Стамбул, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг, Ашхабад, Объединенные Арабские Эмираты.

Бумажная работа – основа перемен

В мае прошлого года на базе Департамента гражданской авиации при Минтрансе было образовано Госагентство гражданской авиации при Кабмине. Преобразование произошло в свете принятого указа президента страны о совершенствовании системы гражданской авиации и ее развитию. ГАГА были переданы функции по определению политики развития сектора гражданской авиации. После этого началась реструктуризация органа, в который начинают вводиться новые отделы и новые направления.

Несмотря на то, что ГАГА еще очень "молодой" госорган, ведомству удалось сделать немало. В 2022 году был реализован целый ряд мер, направленных на повышение безопасности полетов. В сентябре по инициативе Госагентства гражданской авиации была оказана практическая помощь экспертов ИКАО инспекторскому составу; республику посетил региональный директор ИКАО по Североатлантическому и Европейскому бюро; было принято решение о горманизации европейских стандартов в действующие нормативно-правовые акты.

Разработан и внесен в Администрацию Президента КР проект по внесению изменений и дополнений в Воздушный Кодекс КР. В рамках реализации проекта Всемирного банка ведется работа с Британским агентством гражданской авиации (UK CAAi) по разработке Госпрограммы по безопасности полетов. Также разработан План мероприятий по оптимизации госрегулирования и надзора в системе гражданской авиации и выходу Кыргызстана из черного списка ЕС на 2023 год. Принято постановление Кабинета Министров КР "О составе летного экипажа гражданских воздушных судов Кыргызской Республики".

На низком старте

Во время сентябрьских событий в Баткенской области ГАГА совместно с ОАО "Международный аэропорт "Манас" и местными авиакомпаниями организовали спецрейсы для доставки военного контингента и гуманитарного груза в аэропорты городов Раззаков и Ош. Конфликт на кыргызско-таджикской границе показал, что республике необходима и беспилотная авиация. В течение недели была утверждена программа подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, проведено обучение сотрудников Государственной пограничной службы Кыргызстана.

В 2022 году начаты ремонтно-восстановительные работы асфальтобетонного покрытия, взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки и мест стоянки аэродрома международного аэропорта "Баткен". Также ведутся работы по расширению перрона аэродрома. Полным ходом продолжается строительство аэропорта и в городе Каракол.

Учитывая важность повышения потенциала и использования возможностей Кыргызского Авиационного Института, Госагенство гражданской авиации провело работу по открытию курсов подготовки лётного и технического состава на воздушные суда Avro RJ-85, MD-83, Боинг-727-200, Боинг-737-300, Аэробус А-320, Ил-76, Боинг-747-200 и Аэробус А-300. Также были разработаны программы первоначальной подготовки и переподготовки бортпроводников на Боинг-737-300 и Avro RJ-85.

В дальнейшем планируется развитие авиации общего назначения: санитарной, спортивной авиации, внутренних пассажирских перевозок на малых суднах (до 20 человек), учебно-тренировочной деятельности.

Кроме того, в ГАГА продолжают работать над предложениями от потенциальных инвесторов по модернизации международных аэропортов "Манас" и "Ош". Ведь эти воздушные гавани являются одними из важнейших стратегических объектов Кыргызстана, которые нуждаются в развитии.