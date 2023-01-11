Погода
$ 85.73 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Первая партия из 120 автобусов прибыла в Бишкек

161  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первая партия из 20 новых автобусов прибыла в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, длина низкопольного автобуса 10,5 метров, он оснащён газовым двигателем. Автобус рассчитан на перевозку 75 человек, из них 26 сидячих и один для граждан с ограниченными возможностями.

Как отмечает муниципалитет, из городского бюджета был выделен 1 млрд сомов на приобретение автобусов. Данный вопрос находится на контроле президента Садыра Жапарова. В ближайшее время в столицу прибудут остальные автобусы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426110
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  