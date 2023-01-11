Первая партия из 120 автобусов прибыла в Бишкек

Первая партия из 20 новых автобусов прибыла в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, длина низкопольного автобуса 10,5 метров, он оснащён газовым двигателем. Автобус рассчитан на перевозку 75 человек, из них 26 сидячих и один для граждан с ограниченными возможностями.

Как отмечает муниципалитет, из городского бюджета был выделен 1 млрд сомов на приобретение автобусов. Данный вопрос находится на контроле президента Садыра Жапарова. В ближайшее время в столицу прибудут остальные автобусы.