Те самые 70 млн. Что известно о судьбе налогов рынка "Кудайберген?"

О том, что рынок "Кудайберген", который находится в собственности у родственников депутата Эльвиры Сурабалдиевой, не заплатил налоги в размере 70 млн сомов стало известно широкой общественности, еще в ноябре прошлого года.

Как отмечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на территории рынка расположены свыше 3000 контейнеров и с каждого контейнера было собрано от 7 до 15 тысяч сомов.

"Владельцы рынка в своем отчете сообщили, что с каждого контейнера было собрано по 2-3 тысячи сомов, но это не так. В общей сумме рынок не заплатил налогов в размере 70 млн сомов. Составлен акт", - отметил тогда Ташиев отвечая на вопросы депутата.

Естественно сама Эльвира Сурабалдиева прекрасно была осведомлена об этом. Многие годы ее бизнес процветал, но несмотря на это значительная сумма, волшебным образом минуя казну, попадала аккурат в карман семьи Сурабалдиевых. И в один миг лишиться такой "золотой жилы" они не могли. Поэтому Сурабалдиева решила идти на крайние меры выставить себя перед публикой "жертвой". Мол, в Кыргызстане теперь граждан привлекают за инакомыслие и проверки со стороны фискальных органов, не что иное как ответ на ее действия по Кемпир -Абадскому водохранилищу. Однако, бурной реакции со стороны ни со стороны ее электората, ни других граждан, как она ожидала не последовало.

Проверка со стороны налоговых служб в конце года, еще раз доказала, факт сокрытия налоговых отчислений в размере более 70 млн сомов, которые семья Сурабалдиевых в конце концов была вынуждена вернуть в госказну.

Получается, таким образом, депутат Эльвира Сурабалдиева, вместо того, чтобы защищать интересы народа, что является ее основной задачей, использовала мандат в своих корыстных целях и прикрывала свой бизнес? Интересно, что скажут на это ее избиратели?

Источник: mediaportal.kg