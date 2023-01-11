ОЦСМ №3 проводит бесплатно обследование на цифровом рентген-аппарате

В Объединенном центре семейной медицины столицы начали проводить обследование приписанного и застрахованного населения по направлению медработников на новом цифровом рентген-аппарате.

"Мы обслуживаем почти 100- тысячное приписанное население, поэтому рентген-аппарат для нас большой подарок и подмога, особенно сейчас в период роста бронхолегочных заболеваний, туберкулеза и многих других недугов. Раньше нашим докторам приходилось направлять своих пациентов в другие ЦСМ, что создавала много неудобств и для них, и для нас. Теперь мы сможем оперативно диагностировать, выявлять патологию и соответственно назначать лечение", - сказала vb.kg директор ОЦСМ Мунара Омуралиева.

С появлением современного оборудования пропускная способность рентген-кабинета в этом учреждении вырастет в разы. "По направлению семейного врача рентген-лаборанты смогут проводить обследование легких, костной системы, черепа, носовых и лобных пазух, выявлять травмы как у детей, так и у взрослых", - отметила директор.

Фонд ОМС напоминает, что застрахованное население при наличии показаний и направления врача проходят рентген-обследование бесплатно, согласно Программе государственных гарантий.

Приписанные, но не застрахованные граждане могут пройти рентген-обследование, оплатив услугу по прейскуранту в кассу ОЦСМ.

Новый цифровой рентген-аппарат, приобретенный Министерством здравоохранения при поддержке ПРООН, установлен в отремонтированном, отвечающем всем требованиям безопасности помещении.