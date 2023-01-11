Лучший ресторан мира объявил о скором закрытии

Владельцы ресторана "Нома" в столице Дании объявили, что прекратят обслуживать посетителей в конце 2024 года, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Euronews.

Оригинальные блюда, которые были неоднократно удостоены высоких наград и вызвали множество подражаний по всему миру, оказываются слишком сложными и дорогими в производстве. Дело не окупается, несмотря на то что меньше чем на 500 долларов на человека в заведении не пообедать.

Среди самых известных таких блюд - запеченное оленье сердце на подушке из свежей сосны или шафрановое мороженое в вазочке из пчелиного воска.

Производство таких шедевров стоит огромных усилий и работы многих десятков человек.

Владельцы подчеркивают, что со схожими проблемами сталкиваются многие рестораны высшего класса и, возможно, следует принципиально пересмотреть их бизнес-модель.

Ресторан "Нома" - известный ресторан скандинавской кухни в Копенгагене. В Красном гиде Мишлен он оценен в три звезды из трех возможных. В 2010 году признан "лучшим рестораном в мире" по версии британского журнала Restaurant, в 2011 году возглавил список 50 лучших ресторанов мира, составленный более чем 800 экспертами, ресторанными критиками и поварами.

Источник: tengrinews.kz