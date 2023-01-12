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В Аркадаге будет функционировать общественный электротранспорт

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"В Туркменистане в городе Аркадаг Ахалского велаята планируют внедрить наземный общественный электрический транспорт. Это будет первый факт использования общественного электротранспорта в Туркменистане. Об этом президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову доложил заместитель председателя агентства "Туркменавтотранспорт" Г.Чарыев", - сообщает газета "Туркменистан".

По словам Чарыева, согласно поручениям главы Туркменистана по использованию в городе Аркадаг экологически чистых электромобилей и доставке их в страну, были изучены коммерческие предложения мировых компаний, производящих электробусы, электромобили и соответствующее оборудование.

В настоящее время проводится работа по их закупке и поставке. Наряду с этим предусматривается строительство современного автокомплекса и электрозарядных станций.

По информации газеты, в городе будут курсировать китайские электробусы Yutong и легковые автомобили Jac J7.

Заместитель председателя агентства "Туркменавтотранспорт" также отметил, что планируется создание специального мобильного программного обеспечения, включающего всю информацию о маршрутах в городе Аркадаг.

Источник: turkmenportal.com


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URL: https://www.vb.kg/426135
Теги:
Туркменистан, общественный транспорт
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