Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны

Армения считает нецелесообразным проведение на ее территории учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января (трансляцию вели "Новости Армении"). По его словам, организация, в которую также входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, уже информирована об этом решении.

"Министр обороны Армении проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении", - уточнил Пашинян, оговорившись, что "по крайней мере в этом году".

На территории Армении должны были пройти учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023". По сообщению российского Минобороны, в них должны были принять участие подразделения сухопутных сил России и других стран - участниц военного блока.

Сейчас объединенный штаб ОДКБ вырабатывает предложения по проведению учений на территории других государств, заявил "РИА Новости" пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ситуация требует прояснения, но Армения остается близким союзником России.

Это не первый случай отказа стран - участниц ОДКБ от учений. В октябре 2022 года Минобороны Кыргызстана решило не принимать учения "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти на ее территории в том же месяце (Армения на те учения не стала посылать свой контингент). Представители кыргызского военного ведомства отказ от учений публично не объяснили, однако он совпал по времени с очередным обострением обстановки на киргизско-таджикской границе.

Источник: РБК