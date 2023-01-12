В Бишкеке стартовала выставка "Моя палитра" художницы Арууке Сыдыгалы кызы

В посольстве Венгрии в Бишкеке состоялось открытие выставки кыргызской художницы Сыдыгалы кызы Арууке "Моя Палитра". Об этом сообщает пресс-служба посольства.

По ее данным, мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Дороги Шандор и первый вице-президент Международной ассоциации "Союзов художников", заслуженный деятель культуры КР Таалайбек Усубалиев. Открытие выставки посетили представители дипломатического корпуса, деятели культуры Кыргызской Республики, преподаватели и учащиеся художественных учебных заведений республики.

В своей речи господин Дороги Шандор отметил, что искусство является универсальным языком общения, дающим возможность погрузиться в культуру другой страны и прочувствовать ее изнутри. С момента открытия многофункционального конференц-зала посольства в 2022 году в нем прошли многие культурные мероприятия, от поэтических чтений и презентаций книг до кинопоказов, и, таким образом, конференц-зал "Будапешт" стал особенным пространством, где происходит знакомство зрителей с венгерскими и кыргызскими творцами.

Выставка будет проходить до 13 января, с 11:00 до 16:00 часов. Вход свободный. Адрес: г.Бишкек, ул.Гоголя, 77/1, посольство Венгрии в Бишкеке, 1-й этаж, конференц-зал "Будапешт".

Справка: Сыдыгалы кызы Арууке – представительница молодого поколения кыргызских художников, создающая традиционные жанровые картины и натюрморты в дополнение к своему экспериментальному настроению. Не боится Арууке и серьезных реалистичных сюжетов – среди работ выставки "Моя палитра" представлены картины на сложную социальную тематику. Выразительный и искренний стиль работ Арууке можно назвать импрессионистским. Уникальная цветовая гамма и свет ее картин погружает зрителя в задуманное художницей настроение – будь то спокойствие, безмятежность, радость или меланхолия.