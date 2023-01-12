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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Оперативниками ГУВД города Бишкека задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным пресс-службы, 28 октября 2022 года в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день через окно незаконно проникли в один из частных домов, расположенных в жилмассиве "Ак-Босого", и похитили ювелирные изделия. После чего скрылись в неизвестном направлении.

"По данному факту следственной службой УВД Первомайского района г.Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУВД Бишкека и ГОМ-5 УВД Первомайского района был установлен и задержан ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных фактов гражданин Ш.К., 1979 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкека. Первомайским районным судом г.Бишкека в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека, сроком на один месяц.

В настоящее время установлена его причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0(550) 102-360, 0(559) 808-580 или 102".


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URL: https://www.vb.kg/426146
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек, милиция
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