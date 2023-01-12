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Бомж заступился за подругу и зарезал обидчика

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- Ольга Новгородцева
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В августе прошлого года жительница одного из домов по бишкекской улице Панфилова пошла выносить мусор. Рядом с домами стоят мусорные баки, возле которых обитают лица без определенного места жительства. Выбросив мусор, женщина обратила внимание на бегающих туда-сюда парней - одного в белой футболке, другого в тюбетейке. Решила спросить, что случилось. "Ножевое ранение", - ответили ей. Гражданка по специальности медик, поэтому поспешила на помощь. Ее привели к лежащему на земле мужчине азиатской внешности - судя по одежде, бомжу.

На животе около пупка у мужчины зияла ножевая рана. А сам он не подавал признаков жизни. По его бледности женщина поняла, что у него внутреннее кровотечение. Попыталась нащупать пульс - пульса не было.

Рядом сидели такие же бездомные - женщина и мужчина-европеец на костылях. Женщина объяснила, что вот этот раненый только что напал на нее, хотел сорвать с нее одежду, но Дима (на костылях) заступился и ударил незнакомца ножом.

Из протокола допроса Дмитрия Х.:

"В феврале мы познакомились с Юлей в реабилитационном центре и стали жить вместе под навесом возле мусорных контейнеров. Каждый день собирали пластиковые бутылки, сдавали, а на вырученные деньги покупали еду и спиртное.

Рано утром 1 августа к нам под навес пришел незнакомый мужчина лет 35-40. Принес бутылку спирта, угостил нас. А потом стал домогаться моей девушки. Я ударил его в живот ножом... Потом приехала милиция и забрала меня".

В ходе следствия личность погибшего установить не удалось, но позже объявилась его родная сестра. Рассказала, что его звали Тилек Т., летом он уехал в Бишкек и пропал. Брат был разведен, у него осталась дочь. Когда он перестал выходить на связь, родственники начали поиски. Лишь в октябре сотрудники милиции показали ей фотографию, на которой она узнала Тилека. Эксгумация подтвердила: это он. Что заставило приличного человека уехать из дома и бомжевать - это узнать уже не получится.

Дмитрия Х. Первомайский районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/426147
Теги:
бомж, суд, убийство, Бишкек
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