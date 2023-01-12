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В Бишкеке состоится форум кыргызско-казахстанской интеллигенции

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоится международный форум кыргызско-казахстанской интеллигенции, посвященный 95-летию народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов провел совещание по организации вышеназванного мероприятия.

В совещании приняли участие вице-президент Национальной академии наук академик Чолпонкул Арабаев, директор института языка и литературы им. Ч. Айтматова академик Абдылдажан Акматалиев, а также заведующие профильных отделов администрации президента.

В рамках проведения 95-летия со дня рождения выдающегося писателя, инициированного президентом Садыром Жапаровым, запланирован ряд международных и республиканских мероприятий.

В них ожидается участие председателя сената Республики Казахстан Маулена Ашимбаева и министра информации и общественного развития Казахстана Дархана Кыдырали.

Кроме того, известные ученые Кыргызстана выступят с докладами о жизни и творчестве Чингиза Айтматова.

Мероприятия пройдут в Бишкеке в конце января.


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URL: https://www.vb.kg/426148
Теги:
Казахстан, форум, экс-президент, Садыр Жапаров, Чингиз Айтматов
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