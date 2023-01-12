Погода
$ 85.74 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Какие нарушения выявили при проверке общественного транспорта

337  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице провели проверку работы столичного общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, во время рейда проверяли соблюдение планового выхода, интервала движения и графика работы общественного транспорта, также правила перевозки пассажиров.

К участию в рейде привлекли руководителей, сотрудников муниципальных предприятий Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, управления пассажирскими перевозками и 31 руководителя частных фирм-перевозчиков.

По результатам проверки выявили несоблюдение планового выхода, неисполнение интервала движения, а также подтвердились факты технической неподготовленности к осенне-зимнему сезону.

Со стороны департамента в отношении водителей-нарушителей будут приняты меры дисциплинарного воздействия, фирмам вручены соответствующие уведомления для устранения нарушений в кратчайшие сроки. Также руководителям поручено осуществлять регулярную проверку технического состояния подвижного состава и графика работы водителей.

Такие проверки в период похолодания будут проводиться чаще с целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426149
Теги:
проверки, Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  