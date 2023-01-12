Какие нарушения выявили при проверке общественного транспорта

В столице провели проверку работы столичного общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, во время рейда проверяли соблюдение планового выхода, интервала движения и графика работы общественного транспорта, также правила перевозки пассажиров.

К участию в рейде привлекли руководителей, сотрудников муниципальных предприятий Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, управления пассажирскими перевозками и 31 руководителя частных фирм-перевозчиков.

По результатам проверки выявили несоблюдение планового выхода, неисполнение интервала движения, а также подтвердились факты технической неподготовленности к осенне-зимнему сезону.

Со стороны департамента в отношении водителей-нарушителей будут приняты меры дисциплинарного воздействия, фирмам вручены соответствующие уведомления для устранения нарушений в кратчайшие сроки. Также руководителям поручено осуществлять регулярную проверку технического состояния подвижного состава и графика работы водителей.

Такие проверки в период похолодания будут проводиться чаще с целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.