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ГКНБ при получении взятки задержан замглавы айыл окмоту Кызыл-Кыштак

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками главного управления ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области 11 января 2023 года с поличным при получении взятки в сумме 86 тысяч сомов задержан заместитель главы айыл окмоту Кызыл-Кыштак Карай-Суйкого района М.Б.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ он путем угрозы отмены ранее вынесенного решения о предоставлении земельного участка под ИЖС вымогал у местного жителя денежные средства в сумме 4 тысячи долларов США.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.

Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/426151
Теги:
ГКНБ, Кара-Суйский район, взятка, Кыргызстан
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