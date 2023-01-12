ГКНБ при получении взятки задержан замглавы айыл окмоту Кызыл-Кыштак

Сотрудниками главного управления ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области 11 января 2023 года с поличным при получении взятки в сумме 86 тысяч сомов задержан заместитель главы айыл окмоту Кызыл-Кыштак Карай-Суйкого района М.Б.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ он путем угрозы отмены ранее вынесенного решения о предоставлении земельного участка под ИЖС вымогал у местного жителя денежные средства в сумме 4 тысячи долларов США.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.

Ведется следствие".