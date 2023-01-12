Торобаев ознакомился с работой "Бишкектеплосеть" и "Бишкектеплоэнерго"

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев ознакомился с работой филиала открытого акционерного общества "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго".

"В отопительный сезон не должно быть проблем. Для этого необходимо, чтобы руководители соответствующих государственных учреждений работали добросовестно и вели своевременную подготовку к отопительному сезону. От вашего профессионализма зависит наличие тепла и горячей воды в домах наших граждан", - сказал Бакыт Торобаев.

В настоящее время, по словам руководителей "Бишкектеплосеть" и "Бишкектеплоэнерго", оба предприятия функционируют в штатном режиме, обеспечивая своевременную подачу тепла абонентам, включая бюджетные учреждения, жилые и социальные объекты.

Произведенный замер температуры подаваемого в многоквартирные жилые дома тепла в узлах теплоснабжения в подвальных помещениях и непосредственно в жилых помещениях показал, что уровень температуры соответствует необходимым требованиям.

Бакыт Торобаев сказал, что соответствующая работа по обеспечению граждан теплом и горячей водой должна проводиться в круглосуточном режиме, вне зависимости от погодных и температурных условий.

"Главы районных государственных администраций, мэры городов, руководители государственных учреждений и организаций должны ежедневно контролировать текущую ситуацию, оперативно решать возникающие сложности с тем, что бы граждане были обеспечены теплом на всем протяжении отопительного сезона. Результаты вашей работы мы подведем весной, после завершения самого отопительного сезона", - добавил зампред кабмина.