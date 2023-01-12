В Бишкеке организованы пункты обогрева

Из-за резкого понижения температуры воздуха для горожан и гостей столицы организуют пункты, куда можно зайти погреться. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.
По ее данным, временные пункты будут обеспечены всем необходимым – обогревом и горячим чаем.
В Первомайском районе пункт обогрева расположен:
- на пересечении улиц Раззакова и Киевской;
В Октябрьском районе:
- В микрорайоне № 5 около дома, 1/1 на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;
- В микрорайоне № 12, возле дома культуры;
- В микрорайоне "Тунгуч", возле супермаркета "Глобус".
В Ленинском районе:
- Возле кинотеатра "Октябрь" (западная сторона);
- Возле кинотеатра "Манас";
- юго-западная сторона Ленинского акимиата по адресу: проспект Чуй, №315.
В Свердловском районе:
- в микрорайоне "Восток-5" на остановке мини-Арбата;
- в парке жилмассива "Красный строитель" на улице Бельской (конечная остановка автобуса №4);
- также внутри Восточного автовокзала и ТЭЦ "Азия" на рынке "Дордой".
Пункты обогрева организует управление Министерства чрезвычайных ситуаций КР по городу Бишкеку совместно с мэрией столицы. Всего по городу разместят 10 палаток. В каждом пункте круглосуточно будут дежурить сотрудники УМЧС.