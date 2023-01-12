В Бишкеке организованы пункты обогрева

Из-за резкого понижения температуры воздуха для горожан и гостей столицы организуют пункты, куда можно зайти погреться. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, временные пункты будут обеспечены всем необходимым – обогревом и горячим чаем.

В Первомайском районе пункт обогрева расположен:

- на пересечении улиц Раззакова и Киевской;

В Октябрьском районе:

- В микрорайоне № 5 около дома, 1/1 на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;

- В микрорайоне № 12, возле дома культуры;

- В микрорайоне "Тунгуч", возле супермаркета "Глобус".

В Ленинском районе:

- Возле кинотеатра "Октябрь" (западная сторона);

- Возле кинотеатра "Манас";

- юго-западная сторона Ленинского акимиата по адресу: проспект Чуй, №315.

В Свердловском районе:

- в микрорайоне "Восток-5" на остановке мини-Арбата;

- в парке жилмассива "Красный строитель" на улице Бельской (конечная остановка автобуса №4);

- также внутри Восточного автовокзала и ТЭЦ "Азия" на рынке "Дордой".

Пункты обогрева организует управление Министерства чрезвычайных ситуаций КР по городу Бишкеку совместно с мэрией столицы. Всего по городу разместят 10 палаток. В каждом пункте круглосуточно будут дежурить сотрудники УМЧС.