Вступил в силу закон, регулирующий дистанционную работу в Кыргызстане

11 января вступил в силу Закон КР от 23 декабря 2022 года № 123 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики", согласно ему введено понятие "дистанционная работа", где трудовым договором по согласованию сторон могут быть обговорены условия работы, охраны труда, режим рабочего времени и времени отдыха (в рамках требований Трудового кодекса КР), а также компенсации за использование работниками собственного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МДС.

""Вопрос принятия норм, регулирующих дистанционную работу, Международный деловой совет ведет с 2019 года и неоднократно поднимал его на разных площадках государственно-частного диалога", - рассказал исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

В связи с пандемией COVID-19 возникла острая необходимость в регулировании удаленного труда различных категорий работников. Кроме того, в последние годы в Кыргызстане стремительно развиваются цифровые технологии и политика государства направлена на цифровизацию всех процессов жизнедеятельности республики.

Между тем действующее трудовое законодательство в недостаточной мере регулировало дистанционную работу, что могло привести к правовым коллизиям.

Комитет МДС по управлению человеческими ресурсами в рамках рабочей группы при Министерстве труда и социального развития КР в начале 2020 года разработал новые нормы в трудовом законодательстве, направленные на регулирование труда дистанционных работников.

В мае 2020 года Минтруда вынес на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики", разработанный в целях регламентирования удаленной работы сотрудников. Законопроект неоднократно дорабатывался.

И вот наконец 16 ноября 2022 года законопроект был принят Жогорку Кенешем, подписан президентом КР и 23 декабря опубликован, а с 11 января 2023 года вступил в силу.

Теперь рабочее место дистанционного работника не указывается, а взаимодействие между работодателем и работником осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

"Важно, что вводится норма, по которой трудовой договор может заключаться в форме электронного документа, удостоверенного электронной подписью (электронный трудовой договор). Это упростит не только наем работников во время ограничительных мероприятий со стороны государства, таких как чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация, но и наем на работу маломобильных групп населения, жителей труднодоступных регионов, фрилансеров", - объяснил глава МДС.

На работников, выполняющих дистанционную работу, распространяется действие законодательства о труде и иных нормативных правовых актов с учетом особенностей, установленных новыми нормами ТК. В частности, работнику, выполняющему дистанционную работу, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, условия определяются трудовым договором.

МДС выражает благодарность Министерству труда, социального обеспечения и миграции за постоянную поддержку инициатив МДС по совершенствованию трудового законодательства".