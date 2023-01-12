Работники "Тазалыка" всю ночь чистили дороги Бишкека от снега

Муниципальное предприятие "Тазалык" всю ночь счищало снег с проезжей части дорог. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии. По ее данным, в настоящее время вторая смена вышла на уборку улиц и тротуаров.

На линии работали 38 единиц спецтехники. Также задействовано 30 рабочих дорожно-эксплуатационного управления.

На городских улицах трудится 635 дворников.

Муниципалитет просит автолюбителей не оставлять машины на обочине, это мешает спецтехнике убирать снег.

"В такую погоду увеличивается опасность заносов, поэтому при вождении следует быть крайне внимательными и острожными: важно учитывать скорость транспортного потока и состояние проезжей части", - говорится в сообщении мэрии.