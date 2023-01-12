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"Народ, я раб твой". В КГМА почтили память выдающегося хирурга Ахунбаева

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- Нина Ничипорова
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В январе 48 лет назад оборвалась в автокатастрофе жизнь выдающегося ученого и хирурга, бывшего ректора КГМА, академика Исы Коноевича Ахунбаева. Кыргызская государственная медицинская академия ныне носит его имя. Пятое января - дата для академии, науки и для страны в целом трагическая. Народ потерял не только великого ученого, но и истинного гражданина, патриота. "Я своим трудом сын народа. Перед этим народом преклоняюсь. Народ, я раб твой. Не только трудом, но и кровью своей я принадлежу тебе. Я – Иса". Это признание Ахунбаева говорит само за себя.

Сотрудники академии, врачи столицы, студенты пришли почтить память великого сына кыргызского народа. Ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова рассказала об огромной роли Исы Коноевича в развитии медицинской науки, практического здравоохранения, а также в подготовке высококвалифицированных врачей в республике.

Именно академик Иса Ахунбаев впервые в Центральной Азии в 1959 году провел операцию на сердце.

"Эта операция стала прорывом в нашей хирургии, тогда о кардиохирургии еще и речи не шло, - сказал vb.kg директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Таалайбек Кудайбердиев. - Конечно, к ней готовились. Вместе с Исой Коноевичем несколько врачей в течение пяти месяцев проходили стажировку в Московском институте грудной хирургии. То есть теоретически они знали, как проводить эту операцию".

А вскоре нашелся и первый пациент с больным сердцем - Шершебек Мырзабеков. У юноши был стеноз митрального клапана - приобретенный порок сердца. По сравнению с тем, что сейчас делают кардиохирурги, - это был, в общем–то, несложный порок. Но по тем временам он был неизлечим. Жизнь юноши могла оборваться в любой момент, и он это знал. Может быть, поэтому сразу согласился на операцию и был абсолютно спокоен, когда его везли в операционную. В отличие от хирургов, которые, конечно, волновались. Все–таки первая операция! Но сам Иса Коноевич, говорят, был во время операции уверенным, последовательным, поэтому страх у других тоже прошел.

Час и пятьдесят минут - столько времени длилась эта историческая операция - пролетели так быстро, но запомнились на всю жизнь.

Кстати, сердце Шершебека Мырзабекова работало до самой его старости и остановилось из–за другой болезни.

"Я как раз в этот год, когда сделали операцию, проходил практику на кафедре общей хирургии в нынешней теперь клинике Ахунбаева. И был настолько поражен тем, что человек, которому прооперировали сердце, жив, он ходит, что даже трогал его руки. Не сон ли это? - с прежним восторгом поделился с vb.kg своими воспоминаниями академик, бывший директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Сейтхан Джошибаев. - Для меня, студента, Ахунбаев был Богом. А если честно, то и остался им до сих пор. Благодаря этому величайшему хирургу я и стал кардиохирургом".

"Я ведь тоже была первой женщиной в Кыргызстане, которая оперировала на сердце. Сначала была вторым ассистентом, потом первым, потом дали первую самостоятельную операцию - так называемый Баталов проток. Для начинающих кардиохирургов - это одна из первых операций, которую они делают. А потом проводила уже большие вмешательства по поводу врожденных, приобретенных пороков, - сказала в одном из интервью vb.kg дочь Исы Коноевича Нелли Ахунбаева. - Наверное, кто хоть один раз "побывал в сердце", подержал его в своих руках, тот испытал ощущения совершенно непередаваемые и незабываемые. И каждый раз, сколько бы ни оперировала, эти ощущения возвращались, когда брала в руки этот удивительный вечный двигатель. У меня до сих пор осталось это ощущение. Не скрою, хотела быть кардиохирургом. Однако не получилось. Но моя мечта исполнилась: я состоялась как хирург".

Хотя, по словам Нелли Исаевны, отец ее отговаривал, но потом признал, что "руки у меня работают хорошо, что из меня получился настоящий профессионал".

"Он еще говорил, что надо иметь цель в жизни, не бояться растрачивать себя на любимую работу и всегда при любых провоцирующих обстоятельствах быть порядочным, честным и принципиальным, за что иногда и горел, - рассказала vb.kg Нелли Исаевна. - А как он относился к больным! Когда заходил в палату, у пациентов лица светлели. Он не пробегал мимо кроватей, напротив, останавливался, мягко что–то говорил каждому.

У меня сложилось убеждение, что сейчас таких людей, каким был папа, нет. Помню, когда он приезжал в Москву, то он звал не только меня, но и многих аспирантов в ресторан пообедать, помогал им и деньгами. Говорил: "Учитесь, нам кадры нужны". Мама была завкафедрой и тоже вечно приводила домой студентов, кормила их. Мы все видели, впитывали, и это оказало большое влияние на формирование характера, нашего отношения к людям, к профессии. И не только нашего, но и всего окружения папы".

И, судя по тому, как много пришло людей почтить память Исы Ахунбаева, как много красных роз было возложено к памятнику, установленному ему возле Медицинской академии, имя этого выдающегося ученого и человека останется в истории страны, в памяти народа


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URL: https://www.vb.kg/426164
Теги:
вуз, операция, памятник, студенты, хирургия, Бишкек, Кыргызстан, врачи, история
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