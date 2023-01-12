Кому назначаете пробацию?

29-летний Х.Ш., уроженец Ошской области, неоднократно судим. Последний тюремный срок ему заменили модным сейчас пробационным надзором, который зачастую назначают вне зависимости от тяжести преступления и личности преступника.

Находясь под пробацией, Х.Ш. не только не исправился, но и совершил еще одно преступление.

25 августа Х.Ш. с неустановленным следствием гражданином заказали такси. Долго катались по разным точкам Бишкека, в конце концов попросив отвезти их в баню. Пока ездили, созрел план по ограблению таксиста, а именно - по завладению его машиной. Приятели предложили таксисту отдохнуть и приятно провести время вместе с ними.

В бане выпили. Когда таксист уснул, Х.Ш. с товарищем угнали его автомобиль и поехали в Жайылский район. Машина по дороге заглохла. Угонщики вызвали эвакуатор и, подумав, продали чужое авто водителю эвакуатора за 160 тысяч сомов.

Угон автомобиля считается тяжким преступлением. Х.Ш. судил Свердловский районный суд, приговорил к пяти годам исправительной колонии строгого режима и... заменил это наказание пробацией.

То есть преступник, находясь под пробационным надзором по предыдущему приговору, вновь совершает тяжкое преступление - и к нему опять применяют пробацию!

Бишкекский городской суд, рассмотрев это уголовное дело в качестве апелляционной инстанции, отменил более чем странное решение Свердловского суда и отмерил рецидивисту шесть лет исправительной колонии. И никакой пробации.