В Минэкономики КР пояснили поправки в закон об экспортном контроле

В министерстве экономики КР пояснили, с какой целью были внесены поправки в законо "Об экспортном контроле":

"Проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон "Об экспортном контроле" разработан в соответствии с Указом Президента "О проведении инвентаризации законодательства КР от 8 февраля 2021 года, а также в целях приведения действующего Закона КР "Об экспортном контроле" в соответствие с Конституцией страны.

Закон КР "Об экспортном контроле" регулирует отношения органов государственного управления и участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля.

Разработанным законопроектом устанавливается государственное регулирование за перемещением вооружения, военной техники, продукции и услуг военного назначения, в том числе экспортом, импортом и транзитом продукции военного назначения.

При этом необходимо отметить, что указанное регулирование в форме выдачи лицензий и разрешений определено в Законе "О лицензионно-разрешительной системе в КР".

Вносимые изменения будут способствовать укреплению мер государственного контроля над всей деятельностью, связанной с продукцией военного назначения, включая экспорт, импорт, транзит и реэкспорт, а также своевременному обновлению перечня военной продукции, их кодификации в соответствии с гармонизированной системой описания и кодирования товаров.

Законопроект обсуждался на заседаниях Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции и Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша КР.

11 января текущего года законопроект рассмотрен в ЖК КР в третьем чтении.

Принятие законопроекта позволит:

-гармонизировать нормативную базу Кыргызской Республики в соответствии с обязательствами, взятыми республикой при вступлении в ООН в области экспортного контроля в отношении товаров, которые могут быть использованы не только в гражданских секторах экономики, но и в рамках военного назначения;

-четко прописанный порядок создает стабильное и понятное правовое поле, снижает коррупционные риски;

-снижаются риски причинения ущерба вследствие использования незаконной продукции".