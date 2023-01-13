В Минэкономики КР пояснили поправки в закон об экспортном контроле

В министерстве экономики КР пояснили, с какой целью были внесены поправки в законо "Об экспортном контроле":
"Проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон "Об экспортном контроле" разработан в соответствии с Указом Президента "О проведении инвентаризации законодательства КР от 8 февраля 2021 года, а также в целях приведения действующего Закона КР "Об экспортном контроле" в соответствие с Конституцией страны.
Закон КР "Об экспортном контроле" регулирует отношения органов государственного управления и участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля.
Разработанным законопроектом устанавливается государственное регулирование за перемещением вооружения, военной техники, продукции и услуг военного назначения, в том числе экспортом, импортом и транзитом продукции военного назначения.
При этом необходимо отметить, что указанное регулирование в форме выдачи лицензий и разрешений определено в Законе "О лицензионно-разрешительной системе в КР".
Вносимые изменения будут способствовать укреплению мер государственного контроля над всей деятельностью, связанной с продукцией военного назначения, включая экспорт, импорт, транзит и реэкспорт, а также своевременному обновлению перечня военной продукции, их кодификации в соответствии с гармонизированной системой описания и кодирования товаров.
Законопроект обсуждался на заседаниях Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции и Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша КР.
11 января текущего года законопроект рассмотрен в ЖК КР в третьем чтении.
Принятие законопроекта позволит:
-гармонизировать нормативную базу Кыргызской Республики в соответствии с обязательствами, взятыми республикой при вступлении в ООН в области экспортного контроля в отношении товаров, которые могут быть использованы не только в гражданских секторах экономики, но и в рамках военного назначения;
-четко прописанный порядок создает стабильное и понятное правовое поле, снижает коррупционные риски;
-снижаются риски причинения ущерба вследствие использования незаконной продукции".