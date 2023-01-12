Китайская политика реагирования на COVID-19 научно обоснована и эффективна

Китайская политика реагирования на COVID-19 научно обоснована, эффективна, соответствует национальной специфике Китая и может выдержать испытание историей. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь отметил, что именно благодаря своему "динамичному подходу нулевой терпимости" к COVID-19 Китай смог избежать хаоса смертоносного варианта дельта и других вариантов, снизив показатели тяжелых случаев и смертности, а также в максимально возможной степени защитить жизнь и здоровье граждан.

Он подчеркнул, что именно динамичная политика нулевой терпимости позволила Китаю выиграть драгоценное время, чтобы вакцинировать больше людей и стать первой крупной экономикой мира, зарегистрировавшей положительный экономический рост в 2020 году.

По словам Ван Вэньбиня, среднегодовые темпы экономического роста Китая за последние три года составили около 4,5 процента, что выше среднего мирового показателя и, в свою очередь, вносит важный вклад в глобальный экономический рост.

В разгар глобальной борьбы с COVID-19 Китай стал важным поставщиком противоэпидемических материалов, оказывая мощную поддержку другим странам в реагировании на пандемию и играя незаменимую роль в поддержании стабильности глобальных промышленно-сбытовых цепочек, добавил он.

"Руководствуясь концепцией "народ превыше всего" и "жизнь превыше всего", мы продолжаем совершенствовать наши научно обоснованные меры реагирования на COVID-19, чтобы сделать их более целенаправленными. Любые политические манипуляции по этому поводу бесполезны, учитывая то, чего добился Китай в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Официальный представитель указал, что в настоящее время эпидемическая ситуация в Китае улучшается, в некоторых провинциях и городах пик заражения уже пройден, а жизнь и работа ускоренными темпами возвращаются в привычное русло.

"В условиях роста спроса и начала действия новой политики Китай высвободит больше экономической энергии и возможностей для всего мира и окажется в лучшем положении для стабилизации и стимулирования мировой экономики", - сообщил он.