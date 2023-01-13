Издан приказ по предупреждению вовлечения учащихся в азартные игры

Министр образования и науки подписал приказ для предупреждения незаконной деятельности по вовлечению школьников и студентов в азартные игры, запрещенные на территории КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, приказ издан во исполнение указа президента Садыра Жапарова от 23 декабря 2022 года УП № 404 "О мерах по пресечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр".

Утверждён план действий, который включает разъяснительную работу среди школьников, студентов и их родителей, распространение в СМИ и социальных сетях информационных роликов о вреде азартных игр, проведение лекций, конкурсов, родительских собраний об отрицательных последствиях лудомании и преимуществах здорового образа жизни, а также организацию спортивных мероприятий и акций по укреплению здоровья.