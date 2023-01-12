Погода
$ 85.74 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Эдиль Байсалов: Как же мы любим пинать бывших президентов

95  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов назвла дикостьюслова депутата Дастана Бекешева. Последний, напомним, сегодня на заседании ЖК при обсуждении законопроекта "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" заявил, что в Кыргызстане "экс-президенты, как любовницы для государства, которых вынуждены содержать все налогоплательщики".

"Какая дикость-это ваше сравнение, уважаемый депутат! Как же мы любим пинать бывших президентов. Потом удивляемся, что они не хотят уходить добровольно или всеми силами копят на старость и пожизненную охрану от бекешевых. Дефицит государственного подхода!", - написал Байсалов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426188
Теги:
Дастан Бекешев, Эдиль Байсалов, президент, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  