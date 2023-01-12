Эдиль Байсалов: Как же мы любим пинать бывших президентов

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов назвла дикостьюслова депутата Дастана Бекешева. Последний, напомним, сегодня на заседании ЖК при обсуждении законопроекта "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" заявил, что в Кыргызстане "экс-президенты, как любовницы для государства, которых вынуждены содержать все налогоплательщики".

"Какая дикость-это ваше сравнение, уважаемый депутат! Как же мы любим пинать бывших президентов. Потом удивляемся, что они не хотят уходить добровольно или всеми силами копят на старость и пожизненную охрану от бекешевых. Дефицит государственного подхода!", - написал Байсалов.