Посол КР в Швейцарии Омар Султанов вручил верительные грамоты президенту

На днях чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации Омар Султанов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии Алену Берсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, президент Швейцарии подчеркнул, что между Швейцарией и Кыргызстаном существует прочные связи, реализуется техническое сотрудничество, долгосрочное партнерство и взаимодействие в рамках Бреттон-Вудских институтов.

В ходе беседы посол проинформировал об инициативе президента Садыра Жапарова по обмену внешнего долга страны на зеленые инициативы и соответствующем обращении к странам-партнерам и международным донорским организациям.

Президент Швейцарии Ален Берсе с большим интересом воспринял тему развития зеленой экономики и отметил общие стремления и приоритеты двух стран в этой области.