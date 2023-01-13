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Посол КР в Швейцарии Омар Султанов вручил верительные грамоты президенту

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- Бермет Таалайбекова
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На днях чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации Омар Султанов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии Алену Берсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, президент Швейцарии подчеркнул, что между Швейцарией и Кыргызстаном существует прочные связи, реализуется техническое сотрудничество, долгосрочное партнерство и взаимодействие в рамках Бреттон-Вудских институтов.

В ходе беседы посол проинформировал об инициативе президента Садыра Жапарова по обмену внешнего долга страны на зеленые инициативы и соответствующем обращении к странам-партнерам и международным донорским организациям.

Президент Швейцарии Ален Берсе с большим интересом воспринял тему развития зеленой экономики и отметил общие стремления и приоритеты двух стран в этой области.


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URL: https://www.vb.kg/426189
Теги:
президент, Швейцария, Кыргызстан, посол
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