Милиция Бишкека оказывает помощь лицам без определенного места жительства

На центральной площади Ала-Тоо прошел развод-инструктаж сотрудников милиции в период проведения профилактических мероприятий под наименованием "Селсаяк". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, на центральной площади Ала-Тоо заместитель начальника ГУВД Бишкека полковник милиции Тилек Тюкебаев провел развод-инструктаж для сотрудников милиции, участвующих в профилактических мероприятиях, проводимых на территории столицы в связи с резким похолоданием погодных условий.

Цель проводимых работ - оказать помощь лицам без определенного место жительства в виде доставки их в пункты обогрева и приюты столицы.

Стоит отметить, что профилактические мероприятия проводятся с 10 января текущего года. За указанный период милиционерами выявлены и доставлены более 100 граждан в приюты. Также сотрудники милиции осуществляют доставку в ночное время суток.

Для сведения адреса пунктов обогрева:

В Первомайском районе расположен на пересечении улиц Раззакова и Киевской;

В Октябрьском районе - 5-м микрорайоне, около дома, 1/1 на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова, в 12-м микрорайоне возле Дома культуры, микрорайон "Тунгуч" возле супермаркета "Глобус".

В Ленинском районе: возле кинотеатра "Октябрь" (западная сторона); возле кинотеатра "Манас", юго-западная сторона Ленинского акимиата по адресу: проспект Чуй, 315.

В Свердловском районе: в микрорайоне "Восток-5", на остановке мини-Арбата, в парке в жилмассиве Красный строитель на улице Бельской, конечная остановка автобуса №4, также внутри Восточного автовокзала и ТЭЦ "Азия" на рынке "Дордой".

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