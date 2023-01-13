С 1 февраля вступят в силу изменения в деятельности по патенту

Согласно постановлению кабмина, с 1 февраля 2023 года 19 видов деятельности на основе патента будут сокращены – вместо 86 видов их станет 67. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в их числе сокращается индивидуальная предпринимательская деятельность – с 56 видов до 34, а индивидуальная трудовая деятельность, наоборот, дополняется 3 видами деятельности, то есть увеличивается с 30 до 33.

Индивидуальная предпринимательская деятельность

Исключены виды деятельности:

– услуги по техническому обслуживанию вычислительной и множительной техники, услуги свадебных салонов, услуги караоке с использованием временных точек, игры в лото на рынках,

– услуги по изготовлению и реализации готовых блюд из мяса и мяса птицы (шашлык, гриль), производство хлеба (за 1 жарочный шкаф).

Перенесены с предпринимательской деятельности в трудовую деятельность – деятельность наземного транспорта, услуги звукозаписи и видеосъемки, деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов, услуги по обслуживанию торжеств и обрядов (музыканты, тамада, танцевальные и актерские группы, прочие сценические выступления).

Новыми видами деятельности дополнены услуги по мойке автотранспортных средств, услуги частной стоматологии с использованием до 3 посадочных кресел и услуги саун (в зависимости от стоимости услуги);

Кроме этого, 16 видов деятельности объединены в один пункт, 5 видов деятельности переименованы в новые названия.

Изменился также расчет по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. Так, ставка патента будет определяться за 1 кв. м, тогда как ранее – в зависимости от количества комнат.

Индивидуальная трудовая деятельность

Исключены услуги по дрессировке собак, общестроительные работы, электромонтажные работы, санитарно-технические работы и услуги по загрузке единиц сотовой связи.

Перечень дополнен новыми видами индивидуальной трудовой деятельности. Это услуги лечебного массажа, оказываемые лицом с инвалидностью I группы, услуги швеи, осуществляющей деятельность на дому, визажистов, парикмахеров, специалистов по маникюру и педикюру, частных бань на дому с площадью до 100 кв. м (в зависимости от площади и места расположения), деятельность наземного транспорта, специальные строительные работы, в том числе ремонтные.

Физические лица, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность, не имеют право привлекать наемных работников.

Государственная налоговая служба на основе базовой суммы патента утвердила сумму налога на основе патента по видам деятельности по городу Бишкек и по районам.

С 1 января 2023 года патент подлежит обязательному электронному оформлению (Электронный патент).

Кроме этого, изменен код платежа налога на основе патента – с "11122300" на "11122200".

Налогоплательщики, деятельность которых подпадает под сокращение на основе патента, должны выбрать другой режим уплаты налога. Налоги можно уплачивать на основе единого налога (упрощенная система налогообложения) или на общем налоговом режиме.