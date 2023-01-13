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"Вечерний Бишкек" подал в суд на "Кактус Медиа"

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- ВБ
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ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" подало в суд на новостной портал "Кактус Медиа". Поводом для иска стала публикация СМИ под названием "С 1 января закрывается газета "Вечерний Бишкек". Издание выходило 49 лет".

"Само название публикации содержит несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения, поскольку газета "Вечерний Бишкек" не закрывается и продолжает свою деятельность. Юридическое лицо ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" как учредитель газеты "Вечерний Бишкек" также не находится в процессе ликвидации. Данные сведения подтверждаются и проверяются открытыми данными сайта Министерства юстиции КР",- говорится в исковом заявлении.

В то же время в ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" отметили, что после того, как сам истец на своем сайте vb.kg сообщил, что "Вечерний Бишкек" работает в полном объеме, информационный ресурс "Кактус Медиа" внес изменения в текст и название публикации, но за этот период прежняя публикация успела распространиться в соцсетях и вызвать определенный резонанс.

"Безапелляционное утверждение о закрытии газеты "Вечерний Бишкек" и банкротстве ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" безусловно повлияли на общественную оценку предпринимательской и профессиональной деятельности издания. Нужно отметить, что публикация вызвала общественный резонанс и отток рекламодателей и прочих контрагентов", - пишется в заявлении истца.

ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" просит суд взыскать солидарно с "Кактус Медиа" и учредителей СМИ компенсацию морального вреда в размере 50 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/426194
Теги:
СМИ, суд, Бишкек, Вечерний Бишкек
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