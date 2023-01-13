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Посол КР в Пакистане обсудил с главой ААОРСР сельскохозяйственые проекты

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Посол Кыргызстана в Пакистане Уланбек Тотуяев встретился с региональным представителем Афро-азиатской организации развития сельских районов Исраром Мухаммад Ханом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия по таким направлениям, как сельское хозяйство, развитие локальной инфраструктуры, "зеленая" экономика, борьба с изменением климата, внедрение инновационных решений по различным направлениям, организация и проведение тренинговых программ, семинаров, учебных визитов, исследований, а также реализацию пилотных проектов в сфере развития сельской местности".


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URL: https://www.vb.kg/426201
Теги:
Пакистан, Кыргызстан, посол
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