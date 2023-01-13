Погода
$ 85.87 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Главой райуправления УВД Октябрьского района назначен Зарылбек уулу Эмирлан

239  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно приказу МВД, начальником районного управления УВД Октябрьского района города Бишкека назначен подполковник милиции Зарылбек уулу Эмирлан. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По ее данным, 10 января 2023 года состоялось построение всего личного состава УВД, где начальник ГУВД города Бишкека Азамат Ногойбаев представил личному составу начальника районного управления.

В своей речи начальник столичной милиции пожелал плодотворной работы на новом месте во благо общества и народа. Выразил убеждение, что его профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские способности позволят добиться значительных достижений на этом высоком и ответственном посту.

Справка: службу в ОВД подполковник милиции Зарылбек уулу Эмирлан проходит с 2000 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу рядовым милиционером. На протяжении многих лет занимал должности оперуполномоченного в различных отделах МВД Кыргызской Республики, а также занимал должности начальника отдела УБОП МВД КР, начальника управления ГУУР МВД, заместитель начальника ГУУР МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426208
Теги:
назначение, Октябрьский район, Бишкек, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  