Главой райуправления УВД Октябрьского района назначен Зарылбек уулу Эмирлан

Согласно приказу МВД, начальником районного управления УВД Октябрьского района города Бишкека назначен подполковник милиции Зарылбек уулу Эмирлан. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По ее данным, 10 января 2023 года состоялось построение всего личного состава УВД, где начальник ГУВД города Бишкека Азамат Ногойбаев представил личному составу начальника районного управления.

В своей речи начальник столичной милиции пожелал плодотворной работы на новом месте во благо общества и народа. Выразил убеждение, что его профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские способности позволят добиться значительных достижений на этом высоком и ответственном посту.

Справка: службу в ОВД подполковник милиции Зарылбек уулу Эмирлан проходит с 2000 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу рядовым милиционером. На протяжении многих лет занимал должности оперуполномоченного в различных отделах МВД Кыргызской Республики, а также занимал должности начальника отдела УБОП МВД КР, начальника управления ГУУР МВД, заместитель начальника ГУУР МВД КР.