Торжественно проводили на пенсию ветерана спецслужб Болота Абдрахманова

В актовом зале службы исполнения наказаний Минюста КР торжественно проводили на пенсию 64-летнего полковника в отставке, ветерана органов госбезопасности, доктора исторических наук и известного исследователя Болотбека Абдрахманова.

В СИН отмечают, что его биография полна самых разных событий.

Уроженец села Тамчы, после школы отслужил срочную службу в Украине, а в 1980 году получил высшее образование, окончив Фрунзенский политехнический институт. Затем была работа инженером в "АвтоВАЗе", активная деятельность по линии ВЛКСМ.

Особый этап - 1985 год, когда Болотбек Джумашович был приглашен на работу в КГБ Кыргызстана. Получив профильное образование в Москве, Абдрахманов в общей сложности проработал 23 года на различных должностях в органах национальной безопасности.

Кроме того, он более 6 лет работал в Госагентстве по контролю за оборотом наркотиков. А в 2010-2011 годах возглавлял Госкомиссию по делам религий КР.

Также Болотбек Джумашович известен многолетней деятельностью по поиску и реабилитации граждан, подвергшихся преследованиям в советский период. В итоге его с соавторами кропотливого труда свет увидел фундаментальный 10-томный сборник "Книга жертв политических репрессий в Кыргызстане (1920-1953)", включающий уникальные данные о почти 20 тысячах человек, пострадавших в сталинские годы!

Почетный гражданин Иссык-Кульской области и обладатель множества государственных наград, Болотбек Абрахманов очень многогранная личность. Он неоднократно признавался лучшим педагогом, работая в КГУ имени Арабаева, лучшим работником культуры КР, был участником и организатором целого ряда научно-практических конференций и семинаров, в том числе международного уровня. Вполне заслуженно в ушедшем году он получил степень доктора исторических наук КР.

С марта 2019 года до последнего времени Болотбек Джумашович возглавлял учебный центр СИН в Бишкеке, занимаясь отбором и подготовкой кадров для УИС.

В ходе проводов на пенсию коллеги отмечали высочайший профессионализм Болотбек Абдрахманова, пользующегося большим уважением в коллективе, его образцовые лидерские и человеческие качества, очень ответственный подход к работе. И выразили уверенность, что, даже став пенсионером, Болотбек Джумашович продолжит делиться своими знаниями и ценным опытом с сотрудниками СИН.

Председатель СИН генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев наградил Болотбека Абдрахманова медалью "Кайрат" 1-й степени, а его супругу и верную соратницу Динару Казакову – медалью "Мыкты айым". Также ему были вручены памятные знаки от лица ветеранов СИН и общественного объединения "Сый-Урмат".